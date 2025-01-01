Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 137

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 137
Episode 137

Episode 137Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 137: Episode 137

27 Min.Ab 12

Hannah kann nicht fassen, dass Bruno wirklich mit Kim verreisen will und dabei ihre Schuhkollektion aufs Spiel setzt. Um das zu verhindern, ist sie sogar gezwungen, vor Sophie für ihn zu lügen. Hannah ist außer sich und macht Kim wütende Vorwürfe, egoistisch zu sein und Bruno auszunutzen, während er sich sorglos auf die Städtereise freut ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen