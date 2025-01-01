Verliebt in Berlin II
Folge 140: Episode 140
22 Min.Ab 12
Bruno sehnt sich nach Bodenständigkeit und besucht seinen Vater, der gerade die Frösche auf den Umzug in ihr neues Domizil vorbereitet. Als Hannah von Sehnsucht getrieben dazustößt, finden die beiden wieder zusammen. Bruno gesteht seine Selbstzweifel, woraufhin ihm Hannah verliebt klarmacht, dass in jedem Frosch ein Traumprinz steckt, der wach geküsst werden will ...
