Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 140

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 140
Episode 140

Episode 140Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 140: Episode 140

22 Min.Ab 12

Bruno sehnt sich nach Bodenständigkeit und besucht seinen Vater, der gerade die Frösche auf den Umzug in ihr neues Domizil vorbereitet. Als Hannah von Sehnsucht getrieben dazustößt, finden die beiden wieder zusammen. Bruno gesteht seine Selbstzweifel, woraufhin ihm Hannah verliebt klarmacht, dass in jedem Frosch ein Traumprinz steckt, der wach geküsst werden will ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen