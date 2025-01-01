Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 141

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 141
Episode 141

Verliebt in Berlin II

Folge 141: Episode 141

22 Min.Ab 12

Hannah gelingt es nicht, ihre Enttäuschung zu verbergen und lässt Bruno irritiert stehen. Als Jürgen sie tröstet, verbietet sie ihm, Bruno von ihren Gefühlen zu erzählen, und will von nun an stark bleiben. Das gelingt ihr auch, als Kim Bruno bittet, sie auf einen Geschäftstermin zu begleiten ...

