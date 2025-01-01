Verliebt in Berlin II
Folge 141: Episode 141
22 Min.Ab 12
Hannah gelingt es nicht, ihre Enttäuschung zu verbergen und lässt Bruno irritiert stehen. Als Jürgen sie tröstet, verbietet sie ihm, Bruno von ihren Gefühlen zu erzählen, und will von nun an stark bleiben. Das gelingt ihr auch, als Kim Bruno bittet, sie auf einen Geschäftstermin zu begleiten ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
