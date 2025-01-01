Verliebt in Berlin II
Folge 147: Episode 147
23 Min.Ab 12
Hannah und Bruno sind nervös, als das erste Model mit ihren Schuhen den Catwalk betritt. Doch die Erlösung kommt schnell, als sie sehen, dass die Kollektion ein großer Erfolg wird! Hannah freut sich über den Triumphzug, bis sie an Kims Blick erkennt, dass Brunos Plan aufzugehen scheint und sie selbst ihm den Weg in Kims Herz geebnet hat. Hannah will sich endgültig von Bruno zurückziehen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika