Verliebt in Berlin II

Episode 150

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 150vom 22.10.2020
Episode 150

Folge 150: Episode 150

22 Min.Folge vom 22.10.2020Ab 12

Hannah und Bruno verstehen sich ohne Worte, und sie genießt die Zweisamkeit und Nähe zu ihm. Als Kim hereinplatzt, um Bruno zu einem Pressetermin abzuholen, will er sich nicht von Hannah trennen und weiter bei ihr im Krankenhaus bleiben. Aber Hannah schickt ihn zu Kerima, um den Pressetermin wahrzunehmen. Kim und Bruno meistern das Interview mit Bravour ...

