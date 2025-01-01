Verliebt in Berlin II
Folge 156: Episode 156
22 Min.Ab 12
Die Plenskes sind überglücklich, Lisa in die Arme schließen zu können. Bruno verzieht sich still und leise, im Glauben, er sei im Augenblick fehl am Platz. Lisa, die durch die liebevollen Schilderungen ihrer Eltern neugierig auf ihren Halbbruder geworden ist, will ihn unbedingt besser kennen lernen. Als sie seinen eingeschüchterten Rückzug durchschaut, reicht sie ihm herzlich die Hand.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika