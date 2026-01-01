Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 157

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 157
Folge 157: Episode 157

23 Min.Ab 12

Als am Abend Freunde und Familie Lisa mit einem üppigen Essen willkommen heißen, scheint das Glück perfekt - bis sie erfährt, was bei Kerima alles passiert ist. Besorgt überlegt Lisa, ob sie sich einmischen soll oder nicht. Als Sophie sie provoziert, ist sich Lisa sicher: Sie wird für Kerima kämpfen ...

SAT.1 GOLD
