SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 159
Folge 159: Episode 159

23 Min.Ab 12

Lisa erholt sich schnell von ihrem Schwächenanfall und stürzt sich wieder in die Arbeit. Hannah ist besorgt um sie und steht ihr bei allem zur Seite. Als Sophie Lisa provoziert, bricht sie erneut zusammen und verliert das Bewusstsein. Hannah und Bruno bringen sie sofort zum Arzt ...

SAT.1 emotions
