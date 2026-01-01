Verliebt in Berlin II
Folge 164: Episode 164
22 Min.Ab 12
Die Plenskes sind überglücklich, als Helga wieder zum Leben erwacht. Lisa, Hannah und Bruno kehren nach Göberitz zurück, um die Wohnung für Helga vorzubereiten. Dabei merkt Hannah, dass Lisa offensichtlich Bauschmerzen hat. Doch Lisa will nicht zum Arzt. Während Helga und Bernd sich sorgen, dass die schwangere Lisa sich zu viel zumuten könnte, versuchen Lisa, Hannah und Bruno die Vorstandsmitglieder davon zu überzeugen, wer der neue und bessere Geschäftsführer für Kerima ist ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH