Verliebt in Berlin II
Folge 165: Episode 165
22 Min.Ab 12
Lisa macht ihren Mitstreitern bewusst, dass Friedrich Sophies Platz an der Firmenspitze einnehmen muss. Den beiden konkurrierenden Lagern ist klar, dass Kims Stimme das Zünglein an der Waage sein wird, und sie appellieren unabhängig voneinander an deren Unterstützung. Bruno glaubt zuversichtlich, mit seinem Plädoyer ihren Familiensinn geweckt zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH