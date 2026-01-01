Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 165

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 165
Episode 165

Episode 165Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 165: Episode 165

22 Min.
Ab 12

Lisa macht ihren Mitstreitern bewusst, dass Friedrich Sophies Platz an der Firmenspitze einnehmen muss. Den beiden konkurrierenden Lagern ist klar, dass Kims Stimme das Zünglein an der Waage sein wird, und sie appellieren unabhängig voneinander an deren Unterstützung. Bruno glaubt zuversichtlich, mit seinem Plädoyer ihren Familiensinn geweckt zu haben ...

