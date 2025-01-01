Verliebt in Berlin II
Folge 167: Episode 167
22 Min.Ab 12
Kim zeigt sich als neue Chefin von ihrer schlechtesten Seite. Als Lisa die besondere Freundschaft beobachtet, die Bruno und Hannah verbindet, weiß sie: Nicht Kim, sondern Hannah ist die richtige Frau für Bruno ... Laura und Friedrich rücken über das Erlebte näher zusammen. Als Friedrich Pläne für sie gemeinsam schmiedet, reagiert Laura jedoch reserviert ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika