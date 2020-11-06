Verliebt in Berlin II
Folge 171: Episode 171
22 Min.Folge vom 06.11.2020Ab 12
Durch Robertos Absturz kann Bruno die Antwort auf Hannahs Liebesgeständnis hinauszögern. Das Verhältnis zwischen den beiden ist verkrampft, während Kim in ihrer Einsamkeit Bruno mit neuer Sympathie betrachtet. Hannah ist einerseits erleichtert, dass sie Bruno endlich offen ihre Liebe gestanden hat, aber sie fürchtet andererseits, dass seine ausbleibende Reaktion eine negative Antwort ist.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
