Episode 175

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 175vom 10.11.2020
Folge 175: Episode 175

22 Min.Folge vom 10.11.2020Ab 12

Bruno ist fassungslos, als Hannah und Kim eine handfeste Auseinandersetzung haben - mit Mühe kann er die beiden trennen. Während Hannah durch die Rauferei gestärkt ist und glaubt, Brunos Gefühle für sie bestätigt zu bekommen, versucht Kim, ihn mit kalkulierten Krokodilstränen zu beeindrucken ...

