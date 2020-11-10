Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 176

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 176vom 10.11.2020
Episode 176

Folge 176: Episode 176

22 Min.Folge vom 10.11.2020Ab 12

Hannah lässt ihren Tränen freien Lauf und trifft eine Entscheidung: Sie will weg von Maurice und so weit weg wie möglich von Bruno! Sie hängt ihren unerträglichen Job bei Kerima an den Nagel, aber dann konfrontiert ihre Mutter sie mit einem neuen Problem ...

