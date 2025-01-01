Verliebt in Berlin II
Folge 177: Episode 177
22 Min.Ab 12
Hannah glaubt zunächst noch daran, das Nagelstudio ihrer Mutter retten zu können, aber als Jürgen eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht, ist klar, dass der Verkauf der einzige Weg aus der Misere ist. Während Bruno überlegt, wie er Peggy helfen kann, plant Hannah ihre Zukunft außerhalb von Kerima mit einem eigenen Label ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika