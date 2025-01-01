Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 177

Episode 177

Folge 177: Episode 177

22 Min.Ab 12

Hannah glaubt zunächst noch daran, das Nagelstudio ihrer Mutter retten zu können, aber als Jürgen eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht, ist klar, dass der Verkauf der einzige Weg aus der Misere ist. Während Bruno überlegt, wie er Peggy helfen kann, plant Hannah ihre Zukunft außerhalb von Kerima mit einem eigenen Label ...

