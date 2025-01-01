Verliebt in Berlin II
Folge 179: Episode 179
22 Min.Ab 12
Hannah kann es nicht glauben, als Kim ihr ihren Job zuweist: Sie ist künftig die Rangniedrigste im Atelier, von kreativer Arbeit keine Spur. Aber sie beißt die Zähne zusammen und erträgt Mings Demütigungen mit Würde, denn sie braucht den Job. Aber Kim hat noch eine weitere Schikane für Hannah parat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika