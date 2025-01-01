Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 18

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 18
Episode 18

Episode 18Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 18: Episode 18

22 Min.Ab 12

Bruno ist grenzenlos enttäuscht: Bernds Äußerung, Brunos Existenz sei für das Desaster verantwortlich, hat ihn zutiefst getroffen. Jürgen gegenüber macht Bruno seine Wut deutlich und erklärt in seiner Verletztheit, dass ihm auch Kerima nicht mehr wichtig sei. Sophie will er aber noch einmal die Meinung sagen. Ein folgenreicher Entschluss.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen