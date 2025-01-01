Verliebt in Berlin II
Folge 18: Episode 18
22 Min.Ab 12
Bruno ist grenzenlos enttäuscht: Bernds Äußerung, Brunos Existenz sei für das Desaster verantwortlich, hat ihn zutiefst getroffen. Jürgen gegenüber macht Bruno seine Wut deutlich und erklärt in seiner Verletztheit, dass ihm auch Kerima nicht mehr wichtig sei. Sophie will er aber noch einmal die Meinung sagen. Ein folgenreicher Entschluss.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika