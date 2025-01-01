Verliebt in Berlin II
Folge 185: Episode 185
23 Min.Ab 12
Hannah ist zwar sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, sich von Bruno auch beruflich zu distanzieren, dennoch fällt es ihr nicht leicht, Abstand zu ihm zu halten. Um sich auf andere Gedanken zu bringen, stattet sie ihrer Familie einen Besuch ab, gerät dabei jedoch in einen Streit zwischen ihrer Mutter Peggy und ihrem Bruder Tobias ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika