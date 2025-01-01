Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 188

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 188
Episode 188

Folge 188: Episode 188

22 Min.Ab 12

Hannah macht die ungeliebte Drecksarbeit, mit der Maurice sie demütigt, mit Würde, aber Bruno kann es nicht mehr ertragen, wie sie sich unter Wert verkauft und appelliert an Kim, Hannah anspruchsvollere Aufgaben zu geben. Kim sieht die Stunde der Rache gekommen und animiert Maurice heimtückisch, Hannah einen unlösbaren Auftrag zu übertragen, an dem sie scheitern muss.

