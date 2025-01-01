Verliebt in Berlin II
Folge 19: Episode 19
22 Min.Ab 12
Bruno kann nicht verhindern, von Sophie gekündigt zu werden. Er glaubt nun, alles verloren zu haben: seinen Vater Bernd und nun auch noch seinen Job. Doch dann stellt Friedrich ihn überraschend wieder ein. Euphorisch leistet Bruno den Schwur, Lisas Firma zu retten ... Timo stellt sich auf eine Fernbeziehung mit Giulietta ein. Um seine Liebste zu überraschen veranstaltet er eine Party für sie.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika