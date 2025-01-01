Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 191

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 191
Episode 191

Folge 191: Episode 191

23 Min.Ab 12

Hannah klammert sich an die Hoffnung, dass Brunos Kuss eine Bindung zu ihr hergestellt haben könnte. Bruno ist mit Kim nach dem Eklat mit Paolo nach Göberitz gefahren, aber die Journalisten spüren das Versteck auf. Hannah wird vor dem Fernseher Zeuge, wie Bruno dem TV-Team mitteilt, er sei der neue Mann an Kims Seite ...

