Verliebt in Berlin II
Folge 196: Episode 196
22 Min.Ab 12
Bruno verfolgt den Juwelendieb, während Hannah versucht, Grigorij zu beruhigen. Bruno gelingt es, den kostbaren Stein zurückzubekommen, der diebische Akrobat entkommt allerdings. Als er Grigorij den "Stein der Liebe" überreicht, verkündet der kryptisch, dass sein Auftrag erfüllt ist: Die Liebenden, Bruno und Hannah, sind vereint, er kann abtreten ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
