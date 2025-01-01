Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 196

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 196
Episode 196

Verliebt in Berlin II

Folge 196: Episode 196

22 Min.Ab 12

Bruno verfolgt den Juwelendieb, während Hannah versucht, Grigorij zu beruhigen. Bruno gelingt es, den kostbaren Stein zurückzubekommen, der diebische Akrobat entkommt allerdings. Als er Grigorij den "Stein der Liebe" überreicht, verkündet der kryptisch, dass sein Auftrag erfüllt ist: Die Liebenden, Bruno und Hannah, sind vereint, er kann abtreten ...

