Verliebt in Berlin II
Folge 198: Episode 198
22 Min.Ab 12
Hannah kann nicht verstehen, dass ihre Mutter immer noch an ihrem Ex-Mann hängt und behauptet rigoros, mit ihrem Vater fertig zu sein. Für sie sind die Freunde ein Familienersatz und Hugo eine liebgewordene Vaterfigur, dem sie alles verdankt. Als der ihr jedoch die Wichtigkeit ihrer Herkunft deutlich macht und Tobias sie darauf stößt, wie sehr sie ihrem Vater ähnelt, ist Hannah aufgewühlt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika