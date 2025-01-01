Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 200
Folge 200: Episode 200

23 Min.Ab 12

Hannah will ihrem Vater beweisen, dass es auch ein Refrath nach ganz oben schaffen kann. Sie spürt, dass sie es an die Spitze schaffen kann und gerät in einen euphorischen Schaffensrausch. Maurice Ming stößt sie allerdings zurück in die Realität des Knöpfe Annähens ...

