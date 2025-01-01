Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 204

SAT.1 emotions
Staffel 1
Folge 204
Episode 204

Episode 204Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 204: Episode 204

22 Min.
Ab 12

Hannah wehrt sich bemüht souverän gegen Kims Schuldzuweisungen. Hannah entscheidet sich, sich aus dem Projekt zurückzuziehen. Doch vorher will sie die Wahrheit beim Namen nennen ... Doreen bekommt mit, dass Susanne von Paolo beauftragt wurde, mit Sven eine Mitarbeiterdatenerhebung durchzuführen. Sie argwöhnt, dass dahinter eine Gaunerei steckt und bald wird ihr Verdacht bestärkt ...

