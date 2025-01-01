Verliebt in Berlin II
Folge 207: Episode 207
21 Min.Ab 12
Hannah ist außer sich, als sie erfährt, dass ihre Mutter ihren Ex-Mann René jahrelang mit ihrem Geld aushält und konfrontiert ihn mit Vorwürfen. Der hat aber anscheinend erst jetzt durch Tobias von Peggys Zahlungen erfahren und ist beschämt. Tobias ist über das erneute Zerwürfnis verzweifelt und hält Hannah vor, die Familie zerstört zu haben ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika