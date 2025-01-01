Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 21

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 21
Episode 21

Episode 21Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 21: Episode 21

22 Min.Ab 12

Nachdem Bruno Nora von einer anderen, verletzlichen Seite gesehen hat, setzt er sich bei Friedrich dafür ein, sie nicht zu drängen, Paolo auszuspionieren. Bruno ist erleichtert, dass sein Einwurf Friedrich veranlasst, Nora mit einer anderen Aufgabe zu betrauen ... Laura ist geschockt, dass Friedrich allzu leicht bereit ist, den Schlussstrich zu ziehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen