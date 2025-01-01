Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 211

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 211
Episode 211

Verliebt in Berlin II

Folge 211: Episode 211

22 Min. Ab 12

Hannah setzt alles daran, um ihre Eltern Peggy und René wieder zusammenzubringen. Sie gesteht ihrem Vater, dass Peggy ihn immer noch liebt und weckt damit eine vage Hoffnung in ihm. Doch schnell wird klar, dass René große Angst vor einem erneuten Annäherungsversuch hat. In ihrem Enthusiasmus kann Hannah auch Helga und Bernd als Verbündete gewinnen ...

