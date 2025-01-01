Verliebt in Berlin II
Folge 213: Episode 213
22 Min.Ab 12
Hannah will Renés Beispiel folgen, sich treu bleiben und sich nicht länger bei der Arbeit gängeln lassen und kündigt an, sich einen neuen Job zu suchen. Kim versucht, Bruno zu ködern und lügt, warum sie seine Stimme im Vorstand für die Wahl Paolos zum Geschäftsführer einfordert: Sie gibt vor, Angst zu haben, von ihm aus Bösartigkeit angeschwärzt zu werden ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika