Episode 213

Verliebt in Berlin II - Staffel 1, Folge 213
Folge 213: Episode 213

22 Min. Ab 12

Hannah will Renés Beispiel folgen, sich treu bleiben und sich nicht länger bei der Arbeit gängeln lassen und kündigt an, sich einen neuen Job zu suchen. Kim versucht, Bruno zu ködern und lügt, warum sie seine Stimme im Vorstand für die Wahl Paolos zum Geschäftsführer einfordert: Sie gibt vor, Angst zu haben, von ihm aus Bösartigkeit angeschwärzt zu werden ...

