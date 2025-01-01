Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 214

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 214
Episode 214

Episode 214Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 214: Episode 214

22 Min.Ab 12

Hannah freut sich über ihren neuen eigenen Verantwortungsbereich und geht frisch ans Werk - dabei legt sie sich gleich mit Paolo an. Bruno wird klar, dass sein geheimer Deal mit Kim für Hannah auch Schattenseiten hat, weil er ihr damit den verhassten Paolo als Weisungsbefugten vorgesetzt hat. Doch viel wichtiger war es für ihn, Hannah zu halten ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen