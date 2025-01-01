Verliebt in Berlin II
Folge 216: Episode 216
21 Min.Ab 12
Hannah erfährt von Kim, dass Brunos Stimme für Paolo im Vorstand ein Deal war: Bruno stimmte für Paolo und Kim beförderte Hannah dafür in ihren kreativen Job zurück. Bruno entschließt sich, Paolos Machenschaften zu durchkreuzen, indem er sich einen Job in seiner Nähe verschafft. Aber dieser Schachzug ist für Hannah ein Beweis, dass Bruno die Fronten gewechselt hat.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH