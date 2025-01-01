Verliebt in Berlin II
Folge 217: Episode 217
22 Min.Ab 12
Hannah kommt einem großen Etikettenschwindel in der Firma auf die Spur: Chefdesigner Ming hat Entwürfe namhafter Fremddesigner kopiert und als seine ausgegeben. Sie konfrontiert Kim damit und erwartet von ihr, dass sie als Geschäftsführerin konsequent gegen ihn durchgreift. Als Kim jedoch verkündet, dass alles beim Alten bleibt, schwört Hannah, dem Schwindel ein Ende zu bereiten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika