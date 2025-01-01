Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 218
Folge 218: Episode 218

22 Min.Ab 12

Hannah versucht, Hugos Interesse an Kerima zu wecken, aber der gibt vor, mit diesem Thema abgeschlossen zu haben. Als er jedoch vom Missbrauch seiner alten Entwürfe erfährt, platzt ihm der Kragen. Entschlossen motiviert er Hannah, Kerima mit seiner Hilfe zu altem Glanz zu verhelfen ...

