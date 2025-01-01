Verliebt in Berlin II
Folge 219: Episode 219
22 Min.Ab 12
Hannah präsentiert Kim die Lösung für die nächste Kollektion und wird von der Belegschaft gefeiert, denn Hugo ist wieder mit im Boot! Kim fühlt sich bloßgestellt und will den Verantwortlichen für die Pressemitteilung finden, um ihn zu feuern. In ihrem Neid wirft sie Hannah vor, alles eingefädelt zu haben ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika