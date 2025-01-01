Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 22

SAT.1 emotions
Staffel 1
Folge 22
Episode 22

Verliebt in Berlin II

Folge 22: Episode 22

22 Min.
Ab 12

Bruno zieht sich nach Noras Ansage zurück und will Nora beweisen, dass er seiner Aufgabe gewachsen ist. Doch die Begegnung mit Bernd lenkt ihn von seinen guten Vorsätzen ab. Als Friedrich einen Zwischenbericht fordert, überzeugt Nora durch ihre Arbeit, während Bruno nur Ausreden auftischt ... Helga erinnert sich an ihren Jugendfreund Martin König und forscht heimlich nach seiner Adresse ...

