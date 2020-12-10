Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 220

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 220vom 10.12.2020
Episode 220

Verliebt in Berlin II

Folge 220: Episode 220

22 Min.Folge vom 10.12.2020Ab 12

Hannah ist irritiert von Kims Gefühlsausbruch und weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Sie erkennt, dass sie nicht mehr eifersüchtig ist, weil sich Bruno verändert hat, und sie glaubt inzwischen, dass Bruno und Kim füreinander geschaffen sind. Entschlossen erklärt sie ihm, dass er um Kim kämpfen soll.

