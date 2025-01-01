Verliebt in Berlin II
Folge 221: Episode 221
22 Min.Ab 12
Hannah geht nach der Begegnung mit Jan, dem unbekannten Charmeur, zurück zur Arbeit - auf dem Nachhauseweg trifft sie den Fremden zufällig wieder. Verwirrt von der Begegnung vergisst Hannah ihre Tasche in der S-Bahn. Jan hilft ihr, sie wiederzufinden, und so verbringen beide eine unbeschwerte Nacht, in deren Verlauf Hannah sich dazu hinreißen lässt, ihre wahre Identität zu verschleiern ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
