Episode 222

Folge 222: Episode 222

22 Min.Ab 12

Hannah stürzt sich mit neuer Kraft in die Arbeit, die einzig von Sophie behindert zu werden scheint. Sie weist Sophie in ihre Schranken, um den kreativen Bereich zu schützen. Umso geschockter ist sie, als der Angriff auf die neue Kollektion von völlig unerwarteter Seite kommt: Plötzlich kommt von Bruno eine überraschende Ansage ...

