Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 224

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 224
Episode 224

Episode 224Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 224: Episode 224

23 Min.Ab 12

Hannah und Hugo spielen Bruno, Kim und Paolo vor, auf ihre Bedingungen einzugehen. In Wirklichkeit beginnen sie jedoch unter Hochdruck, an der geheimen Schattenkollektion zu arbeiten und zunächst in der WG ein zweites Atelier einzurichten. Als Bruno das Gespräch mit Hannah sucht und die Konspiration aufzufliegen droht, sucht sie einen Vorwand und erfindet einen Lover.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen