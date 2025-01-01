Verliebt in Berlin II
Folge 224: Episode 224
23 Min.Ab 12
Hannah und Hugo spielen Bruno, Kim und Paolo vor, auf ihre Bedingungen einzugehen. In Wirklichkeit beginnen sie jedoch unter Hochdruck, an der geheimen Schattenkollektion zu arbeiten und zunächst in der WG ein zweites Atelier einzurichten. Als Bruno das Gespräch mit Hannah sucht und die Konspiration aufzufliegen droht, sucht sie einen Vorwand und erfindet einen Lover.
Verliebt in Berlin II
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
