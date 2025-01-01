Verliebt in Berlin II
Folge 225: Episode 225
23 Min.Ab 12
Hannah ist glücklich, dass Jan in ihr Leben getreten ist. Wie von Geisterhand liegt plötzlich seine Telefonnummer auf einem merkwürdigen Stofflumpen vor ihrer Tür. Doch es ist wie verhext, immer wenn sie ihn anrufen will, kommt etwas dazwischen - bis auf schicksalhafte Weise seine Telefonnummer verschwindet. Traurig über die verlorene Chance, geht sie ihrer Arbeit nach ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika