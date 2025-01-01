Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 228

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 228
Episode 228

Episode 228Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 228: Episode 228

23 Min.Ab 12

Die Kluft zwischen Bruno und Kim wird immer größer. Jan glaubt, eine ernste Chance bei Hannah zu haben, und die beiden verabreden sich zu einem Date. Doch das Treffen wird durch den zufällig auftauchenden Bruno verpatzt. Für den Moment ist Jan vergessen, er zieht sich verstört zurück. Hypnotisch angezogen will Bruno Hannah küssen, aber sie fordert zuerst eine Antwort auf eine Frage ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen