Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 229

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 229
Episode 229

Episode 229Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 229: Episode 229

23 Min.Ab 12

Als Bruno es nicht schafft, Hannah seine Liebe zu gestehen, ist sie umso trauriger, dass sie durch Brunos unverhofften Auftritt Jan aus den Augen verloren hat. Als sie ihn wenig später überraschend bei Kerima wieder trifft, erkennt Jan verblüfft, dass der Verlobte seiner Cousine Kim Hannahs Herzbube ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen