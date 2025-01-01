Verliebt in Berlin II
Folge 231: Episode 231
23 Min.Ab 12
Hannah muss entsetzt zusehen, wie die Sanitäter versuchen, Tobias aus dem Wrack zu befreien - verzweifelt versucht sie, ihn bei Bewusstsein zu halten. Während er im Krankenhaus mit dem Tod ringt, kämpft René im Boxring den Kampf seines Lebens, als er von Bernd vom Unglück seines Sohnes erfährt. Als Bruno in großer Sorge um Hannah herbeieilt, fällt sie dankbar in seine Arme ...
