Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 231

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 231
Episode 231

Episode 231Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 231: Episode 231

23 Min.Ab 12

Hannah muss entsetzt zusehen, wie die Sanitäter versuchen, Tobias aus dem Wrack zu befreien - verzweifelt versucht sie, ihn bei Bewusstsein zu halten. Während er im Krankenhaus mit dem Tod ringt, kämpft René im Boxring den Kampf seines Lebens, als er von Bernd vom Unglück seines Sohnes erfährt. Als Bruno in großer Sorge um Hannah herbeieilt, fällt sie dankbar in seine Arme ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen