Verliebt in Berlin II

Episode 232

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 232
Episode 232

Episode 232Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 232: Episode 232

22 Min.Ab 6

Die Angst bei Hannah und ihren Eltern ist groß, weil Tobias noch nicht über den Berg ist. Hannah ist froh, in dieser schweren Stunde Bruno bei sich zu haben - der ist verzweifelt, dass er nichts für sie tun kann. Als Tobias endlich wieder zu Bewusstsein kommt, macht er Hannah eine schreckliche Andeutung ...

