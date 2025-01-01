Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 239

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 239
Episode 239

Verliebt in Berlin II

Folge 239: Episode 239

23 Min.Ab 12

Hannah geht notgedrungen auf das von Bruno erzwungene Date ein, nimmt sich aber vor, sich bei dieser Gelegenheit von einer schlechten Seite zu zeigen. Obwohl es ihr schwer fällt, zieht sie die Rolle der Miesmacherin durch und schafft es schließlich, ihn abzuschütteln - für immer, wie sie glaubt.

