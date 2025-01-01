Verliebt in Berlin II
Folge 239: Episode 239
23 Min.Ab 12
Hannah geht notgedrungen auf das von Bruno erzwungene Date ein, nimmt sich aber vor, sich bei dieser Gelegenheit von einer schlechten Seite zu zeigen. Obwohl es ihr schwer fällt, zieht sie die Rolle der Miesmacherin durch und schafft es schließlich, ihn abzuschütteln - für immer, wie sie glaubt.
