Verliebt in Berlin II

Episode 24

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 24 vom 24.08.2020
22 Min. Folge vom 24.08.2020 Ab 12

Bruno versucht vergeblich, seinen Vater zu trösten. Statt zu arbeiten, kümmert er sich lieber um einen streunenden Hund. Als Nora ihm später eine Gardinenpredigt halten will, ist sie gerührt als sie sieht, wie er Bernd den Hund schenkt, damit der nicht so alleine ist ... Paolo gibt vor, verblüfft zu sein, als Kim ihn nach ihrem gemeinsamen Abenteuer knallhart aus der eigenen Wohnung schmeißt.

