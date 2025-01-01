Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 240

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 240
Episode 240

Verliebt in Berlin II

Folge 240: Episode 240

23 Min. Ab 12

Hannah, die den Augenblick mit Bruno zwar genossen hat, ist dennoch nicht gewillt, sich auf seine wankelmütigen Gefühle einzulassen. Aber er lässt nicht locker und liefert ihr Schritt für Schritt den Beweis, dass er es wirklich ernst meint. Als Hannah ihm erlaubt, sie ein weiteres Mal auszuführen, verschlägt es ihr die Sprache, als plötzlich Jan vor der Tür steht ...

