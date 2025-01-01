Verliebt in Berlin II
Folge 241: Episode 241
Bruno reagiert scheinbar mit Verständnis, als Hannah ihre gemeinsame Verabredung verschiebt, um sich mit Jan zu treffen, mit dem sie endlich die Missverständnisse der Vergangenheit klären will. Zwischen Jan und Hannah stellt sich schnell die Innigkeit vom Anfang wieder ein, während Bruno jeden Anflug von Eifersucht tapfer bekämpft ...
