Verliebt in Berlin II
Folge 244: Episode 244
23 Min.Ab 12
Hannah gewinnt den Avancen ihrer beiden Verehrer endlich etwas ab, als Hugo sie vor den Gefahren einer Dreierkonstellation warnt. Trotz seiner Bedenken kann Hannah den schmeichelhaften Annäherungsversuchen von Bruno und Jan nicht widerstehen und verabredet sich mit beiden ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika