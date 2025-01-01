Verliebt in Berlin II
Folge 247: Episode 247
23 Min.Ab 12
Hannah und Bruno suchen fieberhaft nach einer Möglichkeit, ihre Erfolg versprechende Geheimkollektion doch noch zu präsentieren. Ihren ursprünglichen Plan, damit öffentlich Paolos Show zu durchkreuzen, können sie nicht mehr umsetzen, da er von Lotte informiert worden ist und die Sicherheitsvorkehrungen für seine Präsentation verstärkt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika